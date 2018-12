Alles wat je moet onthouden van de dag dat N-VA uit de regering stapte Astrid Roelandt

09 december 2018

00u23 3 Het doek is gevallen over de Zweedse coalitie. N-VA stapt uit de regering (of wordt er naar eigen zeggen uit geduwd) en ons land wordt voortaan bestuurd door een minderheidsregering. Alles wat je moet onthouden van deze crisisdag.

• Om 20 uur kwam de ministerraad samen over het VN-migratiepact. N-VA heeft daar nogmaals gevraagd dat de regering zich zou onthouden bij de stemming ervan, maar daar wilden de andere partijen niet van weten. Zij willen het pact goedkeuren, zoals beloofd. Volgens hen is de positie van België al lang geleden vastgelegd, en moet N-VA nu niet terugkrabbelen. Vicepremier Jan Jambon (N-VA) en Theo Francken (N-VA) verlieten daarop de regeringstafel.

• Om 21.30 uur gaf de N-VA een persconferentie op haar hoofdkwartier. “We hebben duidelijk gezegd dat we geen regering steunen die dit pact goedkeurt”, aldus voorzitter Bart De Wever (N-VA). “Als de regering ons land wil binden in Marrakech, dan zullen wij dat dus niet aanvaarden. Charles Michel zal dan morgen in Melsbroek opstijgen als premier van de Zweedse regering, maar hij zal landen als premier van de Marrekechcoalitie.”

• En opstijgen zal hij, Charles Michel. De premier zei gisteravond akte te nemen van het feit dat N-VA uit de regering stapt. Hij bedankte de N-VA-ministers en-staatssecretarissen voor het harde werk van de afgelopen jaren en kondigde aan hen te vervangen in de regering. Er komen dus geen verkiezingen: de premier regeert verder met de 3 andere regeringspartijen: MR, Open Vld en CD&V. Jan Jambon, Johan Van Overtveldt en Sander Loones zijn dus geen minister meer. Ook staatssecretarissen Theo Francken en Zuhal Demir keren terug naar het parlement.

• Ons land zal dus nog enkele maanden bestuurd worden door een oranje-blauwe minderheidsregering. Verwacht wordt wel - en Bart De Wever sprak ook al in die richting - dat N-VA de regering nog zal steunen om de belangrijke dossiers af te ronden.

• Staatssecretarissen Philippe De Backer (Open Vld) en Pieter De Crem (CD&V) worden tot minister gepromoveerd, omdat de regering wettelijk gezien evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers moet tellen. De bevoegdheden van de N-VA-excellenties zullen verdeeld worden over alle ministers. Wie wat krijgt, daar buigen de partijvoorzitters zich nog over.

• Ook Siegfried Bracke zal mogelijk moeten opstappen als Kamervoorzitter. Het mandaat van Kamervoorzitter komt immers ook de meerderheid toe.

• De N-VA-kabinetten krijgen 2 dagen om hun bureaus op te ruimen.

• Charles Michel stapt vandaag in het vliegtuig naar Marrakech om zich “in naam van de regering en van België” achter het VN-migratiepact te scharen.

