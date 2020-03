Alles op alles om ‘Italiaans scenario’ te vermijden: deze grafiek toont aan waarom overheid zo drastisch ingrijpt Tommy Thijs

13 maart 2020

13u47

Bron: Datawrapper 106 Met het schrappen van alle lessen, het verbieden van alle evenementen en het sluiten van cafés en restaurants neemt de overheid bijzonder zware maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Die strijd draait hoofdzakelijk maar om één doel: het aantal besmettingen zo laag mogelijk houden om het gezondheidssysteem niet te overbelasten. Onderstaande grafiek maakt in één oogopslag duidelijk waar het om draait: flatten the curve.

De gelijknamige hashtag #flattenthecurve, wat zoveel betekent als ‘hou de curve van de grafiek zo plat mogelijk’, gaat al een tijdje viraal op Twitter. Wat in de strijd tegen het coronavirus echt van belang is, is niet het aantal gevallen of het aantal doden - hoewel die op individueel vlak uiteraard bijzonder te betreuren zijn - maar wel de snelheid waarmee het aantal besmettingen toeneemt. Bij veel landen ligt die snelheid ongeveer even hoog: op ongeveer een verdubbeling van het aantal geregistreerde gevallen per twee dagen. Willen we ons gezondheidssysteem redden, dan moet die ratio naar beneden.

De grafiek maakt veel duidelijk: op de kaart is de verspreiding van het aantal gevallen weergegeven, vanaf het moment van de honderdste besmetting. Japan, in het lichtblauw, zit momenteel op een verdubbelingstijd van een week. Aan de huidige ratio zit het land over een week in plaats van 650 besmettingen nu op 1.300 gevallen. Over twee weken zou het land dan 2.600 besmettingen kennen.

Singapore en Hongkong doen het nog beter: zij kennen momenteel slechts een verdubbelingstijd van een maand, en kopen daarmee dus tijd in hun gezondheidssysteem: de ziekenhuizen krijgen tijd om alle patiënten adequaat te behandelen. Beide landen hebben erg snel hun bevolking in quarantaine gezet, evenementen afgelast en scholen gesloten, en al die maatregelen werden door de bevolking ook nog eens goed opgevolgd, met succes. Ook in Zuid-Korea en China, waar het virus in de eerste weken ongenadig hard toesloeg, is dankzij bijzonder strikte quarantainemaatregelen de curve ondertussen stevig afgevlakt.

Europa

Helemaal anders ziet het er uit in een aantal Europese landen. Italië bijvoorbeeld (dikke rode lijn, beweeg met je muis over de individuele curves om de exacte tijdslijn te zien), zat lange tijd hoger dan een verdubbeling elke twee dagen, en schommelt op dit moment nog altijd tussen die ratio en een verdubbeling om de drie dagen.

Het aantal patiënten neemt er dus veel sneller toe, wat ook het gezondheidssysteem veel zwaarder onder druk zet. Ziekenhuizen raken overvol, er ontstaat een tekort aan bedden, steeds meer ziekenhuispersoneel valt uit, enzovoort. Ook landen als Frankrijk, Spanje en Duitsland (de dunne rode lijnen) kennen gelijkaardige curves.

België

België (de dikke oranje lijn) zit voorlopig net onder de curve van een verdubbeling om de drie dagen. Al is dat allicht een onderschatting (ook voor andere landen overigens), omdat er enkel risicopatiënten worden getest.

Meteen is de boodschap vanuit de overheid en gezondheidsexperts dan ook heel duidelijk: willen we de curve naar beneden halen, dan zijn drastische maatregelen nodig. Ook premier Sophie Wilmès (MR) zei gisteren op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad: als we een “Italiaanse scenario” willen vermijden, dan zal er solidariteit nodig zijn.

“Deze maatregelen zullen levens redden. De maatregelen naleven is een zaak van solidariteit. Hoe strikter we dit naleven, hoe groter het effect zal zijn en hoe sneller we ermee kunnen stoppen”, benadrukte vanmorgen ook interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht.