Alles mooi gerangschikt volgens categorie slipjes en décolletés: wat bezielde Waregemse cafébaas die klanten filmde? Lieve Van Bastelaere en Alexander Haezenbrouck

08 maart 2018

15u20

Bron: eigen berichtgeving 14 Wat bezielde een Waregemse cafébaas om vrouwelijke klanten niet alleen te filmen op het toilet maar alle beelden ook nog eens nauwgezet te rangschikken? De filmpjes kregen labels per thema. Er was een categorie 'slipjes' en een onderverdeling ' décolletés'. Verzamelwoede is maar een deel van de verklaring.

Christophe B. (52), uitbater van het populaire jongerencafé Bananas, zit intussen in de cel. In de vrouwentoiletten van zijn etablissement had hij - goed verstopt naast een lamp - twee camera's geïnstalleerd. Die maakten haarscherpe beelden. Christophe kon ook makkelijk inzoomen, een mogelijkheid waar hij gretig gebruik van maakte. Op zijn laptop vonden de speurders - naast kinderporno - al meer dan 700 filmpjes van vrouwen die naar het toilet gaan. Er zijn honderden slachtoffers. "De beelden waren ronduit degoutant", zegt één van de vrouwen die een deel van de filmpjes heeft gezien. "Ik was van kop tot teen te zien op haarscherpe beelden. Hij maakte ook screenshots die hij in mapjes stak en labelde."

