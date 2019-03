Allerlaatste vlucht voor gevierde reddingshelikopter Sea King AW

21 maart 2019

06u16

Bron: Belga 0 Vandaag vindt de allerlaatste operationele vlucht van de gekende Sea King-helikopter plaats. De helikopter met het nummer 'RS-05' zal de hele kustlijn van Knokke tot De Panne overvliegen, bij wijze van afscheid. Met de vlucht komt er een definitief einde aan 43 jaar dienst van de Sea King-helikopters.

De helikopters van het 40ste Smaldeel in Koksijde zijn bij het grote publiek vooral gekend als zoek- en reddingshelikopter, "hoewel het takenpakket veel ruimer was", aldus Defensie. Opmerkelijke reddingsoperaties en de televisieserie "Windkracht 10" maakten de helikopters en hun bemanningen "vermaard tot ver buiten onze landsgrenzen".



43 jaar dienst

Sinds hun ingebruikname in 1976, vlogen de vijf toestellen samen bijna 60.000 vlieguren bij elkaar. Daarbij voerden ze 3.309 reddingsmissies uit. "In totaal redden onze bemanningen 1.757 personen uit vaak benarde omstandigheden", klinkt het nog in een persbericht.

"De helikopter is onlosmakelijk verbonden met onze Belgische kust", aldus nog Defensie. "Tijdens deze laatste vlucht zal een bemanningslid een herinneringsvlag, met daarop de eindbalans van 43 jaar dienst, samen met de burgemeester (of zijn afgevaardigde) op het strand van elke kuststad of -gemeente planten."

Opvolger

Na de middag volgt nog een formatievlucht met een Duitse en Noorse Sea King als eerbetoon. Even later sluit ook een NH90 Caiman aan, de opvolger van de Sea King, en een Alouette III, het andere type helikopter dat in Koksijde is gestationeerd. Daarna blijft de Sea King definitief aan de grond.

De nieuwe NH-90-helikopters nemen de reddingsopdracht integraal over van de Sea King. De NH-90 kan ook ingezet worden voor maritieme operaties vanop de fregatten van de marine.

In december voerden drie Sea King-helikopers al een allerlaatste formatievlucht uit boven Oost- en West-Vlaanderen.