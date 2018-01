Allergisch aan bijna alles, maar nu kan Tiele (3) eindelijk op vakantie De eerste échte vakantie voor hyper-allergische kleuter Tiele (3) en zijn gezin Katrien De Meyer

06u45 45 Joel Hoylaerts - Photo News Gelukkig mag Tiele op z'n eigen schoentjes de baan op - én doet hij het goed, met wat hulp van z'n papa. Tiele (3) is allergisch aan bijna alles. Vakanties buitenshuis waren onmogelijk, maar dit weekend lukte het tóch. Een vakantiepark bood het gezin een weekendhuisje aan, waarnaast papa uitzonderlijk de eigen, speciaal ingeklede mobilhome mocht parkeren. Dat is Tieles enige veilige cocon tegen de buitenwereld, als hij zijn huis in Heist-op-den-Berg verlaat. Maar zelfs eventjes de camper uitglippen om te gaan bowlen blijft een hachelijke onderneming. Op weekend met een hyper-allergisch kind.

De vakantie-opties zijn uiterst gelimiteerd voor het gezin Van Doninck. Tiele, de derde van vier kinderen, kan in een allergische shock gaan van zowat alles. Kleren, huisstof, lederen zetels, dieren, planten, bomen, zelfs zonlicht. Dokters waarschuwden zelfs voor het gevaar van een paard dat ergens ver weg in een wei staat. Enkel 's winters, als er minder pollen in de lucht zijn, mag Tiele één halve dag per week het ouderlijk huis uit om naar school te gaan. "Vakantiehuisjes zijn dus helemaal geen optie, vooral omdat er constant nieuwe mensen in logeren", zegt mama Heidi Torfs, halftijds lerares. "Die mensen hoeven zelfs geen hond bij zich hebben om Tiele ziek te maken. Er thuis eentje hebben, is voldoende om partikels via de kleren mee in huis te brengen. En dan is er huisinrichting zélf nog: gordijnen, tapijten, bedden.. Tiele krijgt er extreme jeuk van en krabt zichzelf dan open wonden."

Joel Hoylaerts - Photo News Tiele in z'n veilige haven: de mobilhome die z'n papa zelf inrichtte met zo min mogelijk allergenen, speciale matrassen en verluchting, een extra batterij voor Tieles sondevoeding en een diepvries voor de zeldzame etenswaren die hij wel mag eten.

