Alleenstaande mannen ook vandaag niet toegelaten in Klein Kasteeltje ADN

13 december 2018

12u51

Bron: Belga 0 Alleenstaande mannen zijn ook vandaag opnieuw niet toegelaten tot het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje om er hun asielaanvraag in te dienen. Vrouwen, kinderen en kwetsbare personen kregen opnieuw voorrang. Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken is het een "puur organisatorische kwestie".

Vandaag kregen de politie en de medewerkers van Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil opnieuw de instructie om enkel vrouwen, kinderen en kwetsbare personen toe te laten in het aanmeldcentrum. De lange rij alleenstaande mannen die in de kou op straat tevergeefs wachten op hun asielaanvraag, waren er opnieuw aan voor de moeite.



"Wanneer zij wel toegelaten zullen worden, is ook voor ons onduidelijk. We proberen zo snel mogelijk de capaciteit te verhogen. Het is puur om organisatorische redenen dat we dit voorlopig niet kunnen bewerkstelligen", aldus Geert Devulder, woordvoerder Dienst Vreemdelingenzaken.

“Dringende aanpak nodig”

De hulporganisaties die elke ochtend de vluchtelingen bijstaan voor al hun vragen rond hun asielaanvraag worden er moedeloos van. Sommige mannen staan al meer dan een week elke dag aan te schuiven en slapen daarvoor vaak op straat.



"We proberen zoveel mogelijk van hen onder te brengen in de opvang van Samusocial, maar zelfs dan vertrekken ze daar rond 3 à 4 uur en slapen ze hier in de kou op straat verder om toch maar bij die eersten in de rij te zijn", vertelt een medewerkster van Vluchtelingenwerk Vlaanderen ter plekke.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen eist crisismanagment. “Het is een loterij, de situatie moet heel dringend worden aangepakt”, klinkt het aan de VRT. “De openingsuren moeten duidelijk worden gecommuniceerd, en ook de communicatie met de mensen in de rij moet beter. Zo moet het sneller duidelijk worden wie wel of niet een kans krijgt, zodat mensen geen 7 uur op de stoep moeten wachten. En voor wie zich niet kan aanmelden, moet er een menswaardige opvang komen.”