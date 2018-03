Alleen voor wie 26+ is: de Gentse buitenspeelclub voor volwassenen Redactie

27 maart 2018

16u15

Bron: VRT NWS 0 Nostalgie naar de jeugdbeweging bracht de Gentse Ute Egghe (36) op het idee: een buitenspeelclub voor volwassenen. In Sint-Amandsberg bij Gent gaat de eerste 'Volwassenen die opnieuw spelen'-club (VOS) van start.

Bosspelen en droppings, maar dan met volwassenen (26+) in plaats van met jongeren. "De vergelijking met de scouts mag gerust gemaakt worden, maar dan uitsluitend voor volwassen. Het is de bedoeling om meer buiten te zijn en opnieuw te spelen", zegt Egghe tegen VRT NWS.

In Sint-Amandsberg heeft de club al 25 deelnemers gevonden die het nieuwe project een kans willen geven. Een eerste bosspel was volgens Egghe een succes. Voor haar zijn alle speelvogels welkom, maar is de minimumleeftijd 26 jaar en moeten kinderen thuisblijven. Als het concept aansluit, wil Egghe volgens VRT NWS het project uitbreiden.

"De bedoeling is om op termijn Gentse wijken tegen elkaar spelletjes te laten spelen bijvoorbeeld een nachtspel met de Brugse Poort tegen de Muide of een sluipspel tussen Sint-Amandsberg en de Dampoort.", legt Egghe uit.

Wie wil meespelen, kan contact opnemen met Ute Egghe via ute.egghe@gmail.com.