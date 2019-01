Alleen in Portugal en Italië sterven er meer voetgangers in het verkeer dan in België lva

18 januari 2019

04u30

België doet het slecht op vlak van dodelijke verkeersongevallen met voetgangers. Uit onderzoek van de mobiliteitsorganisatie Touring blijkt dat er alleen in Italië en Portugal meer voetgangers in het verkeer omkomen dan in België. In 2017 stierven er in ons land 94 voetgangers of acht per miljoen inwoners.

Hoewel het aantal verkeersdoden in België ieder jaar daalt, blijven voetgangers een kwetsbare groep. België staat met acht overleden voetgangers per miljoen inwoners op plaats drie van West-Europese landen met de meeste omgekomen voetgangers. Ons land deelt die plaats met Oostenrijk en Spanje. Enkel Italië en Portugal doen het slechter met respectievelijk tien en twaalf slachtoffers per miljoen inwoners in 2017.

Touring ziet de verklaring hiervoor in gebrekkige infrastructuur. Zeker in vergelijking met Nederland hinken we achterop wat zichtbaarheid en kwaliteit van de voetpaden en oversteekplaatsen betreft. Touring pleit daarom onder meer voor beter verlichte oversteekplaatsen en de verplichting voor bestuurders om vijf meter voor het zebrapad te stoppen.

Woordvoerder van de Voetgangersbeweging Tom Dhollander vindt dat op zich een goed idee maar betreurt dat er geen regionale aanpak is op vlak van verkeersveiligheid. “De Vlaamse overheid vindt dat nu vooral iets voor de steden en gemeenten”, aldus Dhollander.

Vlaams minister van Mobi­liteit Ben Weyts (N-VA) stipt wel aan dat het aantal omgekomen voetgangers in Vlaanderen de voorbije vijf jaar met 24 procent is gedaald. “Maar ik wil natuurlijk nog beter doen”, zegt hij. “We hebben drastische maatregelen genomen, zoals de hervorming van de rij­opleiding of de norm van 70 km/u op gewestwegen. Die werpen wel vruchten af.”