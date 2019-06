Alle vragen over de inverdenkingstelling van Dries Van Langenhove beantwoord Vlaams Belang-kopstuk vanmorgen opgepakt LH KV

17 juni 2019

17u12

Bron: eigen berichtgeving, Belga, VTM Nieuws 372 Dries Van Langenhove, pas verkozen als onafhankelijk Kamerlid op de Vlaams Belang-lijst in Vlaams-Brabant, is vandaag opgepakt en verhoord in het onderzoek naar Schild en Vrienden. De onderzoeksrechter heeft hem formeel in verdenking gesteld voor mogelijk inbreuken op de antiracismewet, de negationismewet en de wapenwet. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De onderzoeksrechter besliste na de voorleiding om Van Langenhove vrij te laten onder voorwaarden, waaronder een geleid bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen. Wat was de aanleiding voor zijn arrestatie en hoe reageert zijn entourage?

Van Langenhove werd deze ochtend thuis opgepakt. De onderzoeksrechter in Gent liet hem in de loop van de namiddag vrij onder voorwaarden. Ook werd zijn computer in beslag genomen. Een grote hoeveelheid aan materiaal werd onderworpen aan een grondige analyse door speurders van de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen.

Waarvan wordt Van Langenhove verdacht?

Van Langenhove wordt in verdenking gebracht wegens mogelijke inbreuken op de antiracismewet, de negationismewet en de wapenwet, zo meldt het parket van Oost-Vlaanderen. “Een inverdenkingstelling (impliciete of formele) betekent dat er aanwijzingen van schuld zijn, doch niet dat bepaalde strafrechterlijke feiten lastens iemand reeds effectief bewezen zouden zijn. Een inverdenkingstelling zorgt er verder voor dat de verdachte over bijkomende rechten beschikt”, aldus het parket nog.

Het onderzoek zit in een eindfase, zegt het Oost-Vlaamse parket. “Van zodra het onderzoek is afgerond, maakt de onderzoeksrechter het dossier over aan het parket, die op basis van alle elementen in het strafdossier een eindvordering opmaakt, waarna de zaak voor de raadkamer in Gent zal komen. Partijen hebben hierbij het recht eventueel aanvullend onderzoek te vragen. De raadkamer zal finaal beslissen of er aanwijzingen van schuld zijn lastens bepaalde personen en zal oordelen wie desgevallend dient verwezen te worden naar de correctionele rechtbank.”

Wat was de aanleiding voor zijn arrestatie?

In september 2018 opende het parket van Oost-Vlaanderen een gerechtelijk onderzoek naar Schild en Vrienden. In een ‘Pano’-reportage is te zien hoe leden van die groep in geheime chatgroepen mogelijke racistische, antisemitische en seksistische beelden delen. Daarnaast gaf een hele reeks berichten een inkijk geven in het online ‘trollenleger’ van de groep.

Van Langenhove zelf plaatste geregeld een oproep tot een gecoördineerde aanval op een bepaalde pagina of organisatie. Als ‘beheerder’ van een Facebookgroep riep hij de leden met zoveel woorden op tot een “aanval” of een “raid” op bijvoorbeeld de communistische jongerenorganisatie COMAC.

Hij mag niet communiceren over de zaak en hij heeft zich bereid verklaard een bezoek te brengen aan de Dossinkazerne in Mechelen Advocaat Johan Platteau

Wat zegt zijn advocaat over de zaak?

Van Langenhove ontkent alles wat hem ten laste wordt gelegd. “Hij mag niet communiceren over de zaak en hij heeft zich bereid verklaard een bezoek te brengen aan de Dossinkazerne in Mechelen”, zegt zijn advocaat Johan Platteau. De Dossinkazerne vertelt het verhaal van de Jodenvervolging in ons land.

Advocaat Johan Platteau heeft vragen bij de timing van het verhoor. “Mijn cliënt werd drie dagen voor zijn eedaflegging ondervraagd, terwijl hij zich nooit weggestoken heeft en altijd bereid was om zaken uit te klaren. Hij heeft volledig meegewerkt aan het verhoor en hij betwist de beschuldigingen”, zegt Platteau. “Had men hem eerder uitgenodigd voor een verhoor, dan was hij geweest. Ik zou het erg vinden moesten rechters aan politiek willen doen of de politieke agenda willen kleuren.”

Van Langenhove wil graag een bijkomende ondervraging door de speurders, zegt zijn advocaat. “Hij is zeer strijdlustig”, zegt Platteau. “Hij is bereid alles verder uit te klaren en wil nog een grondiger verhoor. Hij stelt dat hij niet verantwoordelijk is als bijvoorbeeld een vriend iets post. De onderzoeksrechter heeft hem nu wel de voorwaarde opgelegd dat hij niet meer over het dossier mag praten. Hij heeft zich ook bereid verklaard een bezoek te brengen aan de Dossinkazerne in Mechelen.”

Heeft Van Langenhove nu geen parlementaire onschendbaarheid?

Donderdag legt Van Langenhove de eed af als federaal parlementslid. Bij de verkiezingen van 26 mei werd hij als onafhankelijke op de lijst van Vlaams Belang verkozen. Dat wil zeggen dat Van Langenhove vanaf donderdag parlementair onschendbaar is. Volgens het parket Oost-Vlaanderen is er echter geen sprake van parlementaire onschendbaarheid in dit onderzoek, omdat het werd opgestart toen Van Langenhove “gewone burger” was.

Dit is duidelijk een intimidatiepoging van het gerecht, drie dagen voor zijn eedaflegging Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken

Hoe reageert het Vlaams Belang op de arrestatie van hun kopstuk?

“Dit is duidelijk een intimidatiepoging van het gerecht, drie dagen voor zijn eedaflegging”, reageert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “De timing is heel merkwaardig in volle onderhandeling voor de Vlaamse regeringsvorming”, zegt hij op Radio 1. “Het Vlaams Belang heeft bovendien slechte ervaringen met politieke onderzoeken”, refereert Van Grieken naar de veroordeling van het Vlaams Blok voor racisme in 2004. “Het is dus niet de eerste keer dat het gerecht zich voor de kar laat spannen van een politieke agenda.”

“Wij blijven geloven in de onschuld van Dries Van Langenhove tot bewijs van het tegendeel”, besluit Van Grieken.

