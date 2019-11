Exclusief voor abonnees

Alle vragen over de federale regeringsvorming: hoe lang gaat het nog duren, zijn we op weg naar een nieuw record en komen er nieuwe verkiezingen?

05 november 2019

163 dagen na de stembusslag zijn we intussen en de onderhandelingen over een nieuwe federale regering lijken vaster te zitten dan ooit. Hoe lang kan de patstelling nog duren? Zijn we op weg naar een nieuw record van langste regeringsvorming ooit? En kunnen er effectief nieuwe verkiezingen komen zoals hier en daar gefluisterd wordt? Politicoloog Dave Sinardet legt uit.