Alle Vlaamse autosnelwegen switchen naar moderne LED-lichten ADN

27 mei 2018

10u07

Bron: Belga 0 Het oranje-gele licht op de autowegen in Vlaanderen wordt vanaf dit jaar vervangen door blauw-wit licht. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) laat alle verlichtingspalen op de autosnelwegen ombouwen naar moderne LED-verlichting. Dat is beter voor de zichtbaarheid en dus de verkeersveiligheid. Bovendien wordt er bespaard op energiekosten én de CO2-uitstoot. "Een jaarlijkse besparing van 4 miljoen euro én 40 ton CO2", zegt Weyts. "Na 6 jaar hebben we onze investering helemaal terugverdiend".

Het vertrouwde oranje-gele licht langs de Vlaamse autosnelwegen wordt geproduceerd door NaLP-lampen (natrium lage druk). Deze technologie is verouderd en de onderhoudskosten lopen hoog op. En dus zullen de NaLP-lampen plaats maken voor moderne LED-technologie. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft de vervangingsopdracht nu gegund aan de aannemers Verkeer, Signalisatie en Electronica (VS&E NV) en Elec DVC NV. De ombouw start nog dit jaar.

Het LED-licht kan beter gericht worden, zodat er minder verlichtingstoestellen nodig zijn. LED boekt ook een energiewinst van ongeveer 25 procent. LED-verlichting heeft voorts ook een langere levensduur, zodat de lampen minder vaak vervangen moeten worden.

"We hebben al de gewoonte om kapotte lampen te vervangen door LED-lampen", legt Weyts nog uit, "maar nu schakelen we een versnelling hoger". "We gaan stap voor stap alle lampen langs de autosnelwegen vervangen. In een volgende fase komen dan ook de gewestwegen aan de beurt."

De volledige ombouw van alle verlichting op de autosnelwegen zal tussen 16 en 20 miljoen euro kosten en 4 jaar in beslag nemen. De eerste 4 miljoen euro voor 2018 zijn nu al vrijgemaakt. De terugverdieneffecten worden ingeschat op 4 miljoen euro per jaar.