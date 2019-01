Alle UGent-gebouwen krijgen aparte ruimte "om te bidden of te bezinnen” KVE

10 januari 2019

06u18

Bron: Belga 0 De UGent gaat op alle locaties in de loop van komend jaar ‘prikkelarme’ ruimtes creëren. Dat staat in het nieuwe diversiteitsplan van de universiteit, waar Het Nieuwsblad vandaag over bericht. Op die plekken moeten studenten en medewerkers zich even kunnen bezinnen of in alle gemak kunnen bidden.

"We kregen vragen van de moslimgemeenschap, maar evengoed van mensen met autisme", zegt vicerector Mieke Van Herreweghe. De maatregel is een van de veertig actiepunten uit het nieuwe plan, dat de raad van bestuur in principe morgen goedkeurt, maar dat Het Nieuwsblad al kon inkijken.

“Laagdrempelig”

Ook de andere Vlaamse universiteiten - behalve de vrijzinnige VUB - hebben één of meerdere stille ruimtes, maar de UGent gaat een stapje verder door die op elke site te voorzien. "We willen laagdrempelig zijn", zegt Van Herreweghe.

Vraag is of iedereen de plannen positief zal onthalen, klinkt het. In het verleden had Siegfried Bracke (N-VA), lid van het bestuurscollege van de UGent, al kritiek toen er embryonale ideeën waren om zulke ruimtes in te richten. "Gebedsruimtes passen niet bij het profiel van de universiteit", zei hij toen.