Alle trajectcontroles volgend jaar weer actief Nationaal ANPR-cameraschild in finale testfase ADN

26 november 2019

17u50

Bron: Belga 4 Er is een oplossing gevonden voor de vele inactieve trajectcontroles op de Vlaamse wegen. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) na een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld).

Vlaanderen telt momenteel meer dan 60 trajectcontroles die niet werken. De oorzaak ligt onder meer bij de samenwerking tussen Vlaanderen en het federale niveau. Zo was er een tekort aan connectoren om foto's van de overtreders te kunnen maken.

Volgens Lydia Peeters is dat probleem van de baan. "De leverancier maakt zich sterk dat de keten ondertussen volledig functioneert", zegt ze. Volgens haar wordt weldra ook het nationale ANPR-cameraschild in dienst genomen. Dat werd eind 2015 al aangekondigd door de federale regering, onder meer om rondtrekkende dievenbendes op te sporen. Het schild had begin dit jaar moeten werken, maar kreeg te maken met technische problemen.

"Deze zijn ondertussen opgelost en de operationalisering is nakend", aldus Peeters. Er zou wel nog een evaluatie door de privacycommissie moeten gebeuren. Nog deze maand zouden de finale tests met het cameraschild worden uitgevoerd.

"Handhaving is een cruciale factor om te zorgen voor meer verkeersveiligheid en de trajectcontroles zijn daarin een belangrijk element", zegt Keulen. "Overdreven snelheid blijft een killer in het verkeer en trajectcontroles hebben hun effect bewezen om de mentaliteit van de weggebruikers te sturen.”