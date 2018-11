Alle sporen weer vrij op Brusselse noord-zuidverbinding jv

26 november 2018

08u06

Bron: belga 0 De werfkraan die vanochtend in panne gevallen was op de Brusselse noord-zuidverbinding, is rond 10 uur verwijderd.

Iets voor 5 uur viel de werfkraan in panne. De kraan van een onderaannemer werd gebruikt voor voorziene werken in de spoortunnel. De kraan blokkeerde één spoor. Treinen moesten lokaal omgeleid worden en door het incident waren er vertragingen van tussen de 5 à 10 minuten. Alles sporen zijn ondertussen weer vrij en spoorwegnetbeheerder Infrabel verwacht dat de vertragingen in de loop van de voormiddag weggewerkt zullen zijn.

Treinreizigers op de noord-zuidverbinding moesten maandagochtend wel meer geduld aan de dag leggen. Een technische storing aan de seinen en een stilstaande trein veroorzaakten vertragingen die konden oplopen tot een halfuur.