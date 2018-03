Alle slachtoffers van Gentse voyeur Mike D.B. geïdentificeerd Ken Standaert

28 maart 2018

14u55

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2 De Gentse lokale recherche heeft alle slachtoffers van de opgepakte voyeur Mike D.B. (41) geïdentificeerd. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen en wordt bevestigd door de Gentse lokale politie, die vlak na het nieuws over de gluurfilmpjes een oproep lanceerde ter identificatie van de slachtoffers.

De politie had verschillende klachten gekregen over de voyeuristische beelden van vrouwen die gemaakt werden in de kleedruimtes van het sportcomplex van de hogeschool. “Alle gefilmde vrouwen zijn intussen geïdentificeerd en op de hoogte gebracht”, vertelt woordvoerder Matto Langeraert. "Wie zich nog zou afvragen of zij gefilmd of gefotografeerd werd, hoeft zich geen zorgen te maken. Het is niet meer nodig om de politie te contacteren."

Op de filmpjes die de 41-jarige Mike D.B. uit Gent op het voyeuristisch forum postte, zouden in totaal 17 slachtoffers te zien zijn. De man wiste voor de huiszoekingen de beelden van het forum en verwijderde ook zijn accounts op Facebook en Twitter. Hij werd opgepakt en legde bekentenissen af. Hij erkende dat hij de films maakte en dat hij de gebruiker was van de account op het voyeuristisch forum. De onderzoeksrechter in Gent liet hem aanhouden. De man verschijnt morgen voor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling die moet beslissen of hij vrij kan komen in afwachting van zijn proces.