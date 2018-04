Alle schietoefeningen opgeschort nadat agent levensgevaarlijk gewond raakte FT

19 april 2018

10u27

Bron: Belga 0 Alle oefeningen waarbij een schietincident wordt nagespeeld, zijn tijdelijk opgeschort. Dat meldt politievakbond ACV. Vorige vrijdag raakte een agent in Tienen levensgevaarlijk gewond toen hij door een kogel geraakt werd.

"Na lang overleg is beslist om de simulatieschietoefeningen op te schorten tot er duidelijkheid is over wat er vorige vrijdag precies is gebeurd." Dat zegt Joery Dehaes, secretaris van ACV-Politie aan Belga. Die beslissing werd genomen nadat vrijdag een politieman op het domein Goetsenhoven in Tienen levensgevaarlijk gewond raakte bij een oefening van de speciale eenheden van de federale politie. Het was niet de bedoeling dat er die dag met scherp zou geschoten worden, maar dat gebeurde toch.

"Voor alle duidelijkheid, wij zoeken als vakbond niet uit wie schuldig is of verantwoordelijk", zegt de vakbondsman nog. "Ons is het te doen om het welzijn van de politiemensen op hun werk. Zo willen we alle procedures tot in het detail bekijken om te zien of we dergelijk incident in de toekomst kunnen voorkomen. Het parket en Comité P onderzoeken de zaak. Intussen hebben we gevraagd om alle gelijkaardige simulatieoefeningen op te schorten en dat is nu dus ook gebeurd." De vakbond stelt nog voor om in de toekomst met zogeheten 'blue guns' te oefenen. Die zijn niet met scherpe munitie, wel met verfpatronen of blanke munitie, geladen.