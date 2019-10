Alle schermen op zwart en geen aankondigingen: treinen staan twintig minuten stil in Brussel door IT-panne Redactie

15 oktober 2019

17u35

Bron: Belga 18 De informaticapanne bij infrastructuurbeheerder Infrabel zorgt sinds 17 uur voor zware storingen op het treinverkeer in Brussel, maar intussen is de rust in Brussel-Centraal teruggekeerd bij de reizigers. De informatiepanelen geven intussen ook weer reisinformatie meer. Reizigers moeten sowieso rekening houden met de nodige gevolgvertragingen en die kunnen op het hele spoornet voelbaar zijn.

Door het informaticaprobleem was het voor de reizigers in de Brusselse stations even helemaal in het duister tasten over het al dan niet rijden van hun trein. Op Twitter verschenen berichten van overvolle perrons in Brussel-Centraal en reizigers die achter een lint moesten wachten omdat het te druk werd en chaos dreigde.

Spannend, centraal station Brussel in volle spits zonder enige info, elk scherm zwart, en app met info onder voorbehoud... 🤔 @NMBS Jef Van den Bergh(@ jefvandenbergh) link

Omstreeks 18.45 uur is de rust in Brussel-Centraal teruggekeerd. De informatieborden langs de perrons geven opnieuw de reistijden weer. Enkel het grote informatiebord in de vertrekhal blijft treinen aanduiden die al lang vertrokken zijn.

Gezellig in Brussel-Noord. Alle schermen op zwart en geen aandkondigingen. Spannend. Alsof het een spel is: raad welke trein er aankomt. @NMBS pic.twitter.com/X4BESFrm0X Veva(@ VevaDan) link

In het station is door de luidsprekers te horen dat de informaticaproblemen nog de hele avond voor hinder zullen zorgen. Enkele treinen kunnen mogelijk afgelast worden. Daardoor is het nog erg drummen op sommige treinen.

Hahaha. In Brussel Centraal verbood de politie ons eerst om naar beneden te gaan omdat er toch geen enkele trein reed. En dan blijkt ineens de IC richting Antwerpen daar te staan. Om dan voor mijn neus weg te rijden. Ik kan mijn lol niet op. Laurent Franckx 🇧🇪🇪🇺(@ LaurentFranckx) link

De medewerkers van Securail zijn aanwezig om de vragen van de pendelaars te beantwoorden en hen op de juiste trein te zetten.

Ondertussen in Centraal Station Brussel... pic.twitter.com/gbhi507Pxp Michiel Sallaets(@ Chimiel) link

Ook vanuit Antwerpen kwamen meldingen van “defecte aankondigingsborden”.

@VRT Ook schermen in Antwerpen Centraal waren zwart. @NMBS @radio1be Albree(@ Albree) link

De dag dat alle aankondigingsborden defect zijn Antwerpen-Berchem is een forens blij met de voorspelbaarheid van @NMBS op welk perron mn trein aankomt ;-) Kris Boulez(@ gryzo) link

🚆 Door een algemene informaticastoring is het treinverkeer verstoord tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid.



⚠️ Er zijn belangrijke vertragingen en afschaffingen te verwachten. #NMBS pic.twitter.com/Tby9FvZARM NMBS(@ NMBS) link