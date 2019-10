Alle schermen op zwart en geen aankondigingen: treinen staan twintig minuten stil in Brussel door IT-panne Redactie

15 oktober 2019

17u35

Bron: Belga 16 Door een informaticapanne heeft het treinverkeer rond 17 uur een twintigtal minuten volledig stilgestaan in de Brusselse noord-zuidverbinding. De panne is intussen grotendeels opgelost, maar hier en daar zijn er toch nog problemen. Reizigers moeten sowieso rekening houden met de nodige gevolgvertragingen en die kunnen op het hele spoornet voelbaar zijn.

Volgens Infrabel lukte een heropstart van de informaticasystemen niet volledig. Op sommige plaatsen zouden de informatieborden en omroepsystemen wel werken, in andere stations dan weer niet. Ook de informatie van de reisplanners is mogelijk niet up-to-date.

Spannend, centraal station Brussel in volle spits zonder enige info, elk scherm zwart, en app met info onder voorbehoud... 🤔 @NMBS Jef Van den Bergh(@ jefvandenbergh) link

De treinen rijden intussen wel. Spoornetbeheerder Infrabel raadt reizigers aan om naar het perron te gaan waar hun trein normaal vertrekt. Als er een spoorverandering is, zouden ze daarvan op de hoogte moeten gebracht worden door personeel ter plaatse.

Gezellig in Brussel-Noord. Alle schermen op zwart en geen aandkondigingen. Spannend. Alsof het een spel is: raad welke trein er aankomt. @NMBS pic.twitter.com/X4BESFrm0X Veva(@ VevaDan) link

Door de panne waren de informatieborden en de omroepsystemen in de stations uitgevallen, net als de reisplanners van de NMBS. Als er toch een trein passeerde, hadden pendelaars geen flauw vermoeden wat de bestemming was.

Hahaha. In Brussel Centraal verbood de politie ons eerst om naar beneden te gaan omdat er toch geen enkele trein reed. En dan blijkt ineens de IC richting Antwerpen daar te staan. Om dan voor mijn neus weg te rijden. Ik kan mijn lol niet op. Laurent Franckx 🇧🇪🇪🇺(@ LaurentFranckx) link

Perron afgesloten

“Het treinverkeer is intussen hervat, maar met de nodige gevolgvertragingen”, aldus NMBS-woordvoerder Bart Crols. Die vertragingen kunnen over het hele spoornet voelbaar zijn, want een op de drie treinen rijdt door de noord-zuidverbinding. De oorzaak van de panne is volgens Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken nog niet bekend.

Ondertussen in Centraal Station Brussel... pic.twitter.com/gbhi507Pxp Michiel Sallaets(@ Chimiel) link

In Brussel-Centraal sloot de politie zelfs even de toegang tot het perron af met een lint, waardoor heel wat mensen vast kwamen te staan. Ook vanuit Antwerpen kwamen meldingen van “defecte aankondigingsborden”. De NMBS waarschuwt tot slot voor afgeschafte treinen.

@VRT Ook schermen in Antwerpen Centraal waren zwart. @NMBS @radio1be Albree(@ Albree) link

De dag dat alle aankondigingsborden defect zijn Antwerpen-Berchem is een forens blij met de voorspelbaarheid van @NMBS op welk perron mn trein aankomt ;-) Kris Boulez(@ gryzo) link

🚆 Door een algemene informaticastoring is het treinverkeer verstoord tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid.



⚠️ Er zijn belangrijke vertragingen en afschaffingen te verwachten. #NMBS pic.twitter.com/Tby9FvZARM NMBS(@ NMBS) link