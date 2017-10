Alle regeringspartijen zijn voor flexibeler sociaal verlof ISOLDE VAN DEN EYNDE

05u34 0 Jan Spooren N-VA-Kamerlid Jan Spooren Alle regeringspartijen zijn ervoor gewonnen om sociaal verlof - zoals ouderschapsverlof, zorgverlof en palliatief verlof - flexibeler te maken. Zo moet het mogelijk zijn om afwisselend een week thuis te blijven en een week fulltime te werken.

Wil je vandaag ouderschapsverlof opnemen, dan kan dat voltijds gedurende vier maanden, halftijds gedurende acht maanden of een vijfde gedurende twintig maanden. Eens een formule gekozen, ziet elke week er hetzelfde uit. "Neem je bijvoorbeeld halftijds ouderschapsverlof, dan moet je gedurende minstens twee maanden week na week halftijds thuisblijven", zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren. "Je kan niet een week deeltijds werken en de week erna voltijds." Dat principe geldt ook voor de andere sociale verloven.



"Maar ouders die een co-ouderschapsregeling hebben met hun ex, kunnen erbij gebaat zijn om de week dat ze de kinderen hebben thuis te zijn en de week zonder de kinderen voltijds te werken." En dus oppert Spooren in een wetsvoorstel om de optie te voorzien om binnen dezelfde maand met verlofdagen te kunnen schuiven. Dat zou wel enkel kunnen in overleg met de werkgever en dus niet kunnen worden geëist.



CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri heeft al een gelijkaardig wetsvoorstel ingediend en wil er samen met Jan Spooren werk van maken. En ook Open Vld en MR zien heil in een flexibelere regeling van de sociale verloven. Een akkoord ligt dus binnen handbereik.



In tijden waarin moeder en vader vaak allebei werken en het klassieke gezin niet meer de norm is, is dit een betere regeling, aldus NVA-Kamerlid Jan Spooren.