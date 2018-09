Alle personeelsleden melden zich ziek in deze school: "Ze willen niet terugkeren zolang Thiéry directeur blijft" Gudrun Steen

05 september 2018

09u36 10 Alle achttien personeelsleden van het volwassenenonderwijs Cervo Go in De Panne hebben zich gisterenmorgen ziek gemeld. Het gaat om administratieve medewerkers want het schooljaar start pas op 10 september. De reden? Hun vroegere directeur Thiéry Tachel verscheen terug in de school.

Tachel was daar een paar jaar directeur geweest en vastbenoemd. Daarna promoveerde hij tot algemeen directeur van de scholengroep Westhoek maar hij volgde de liefde naar Limburg. Ook daar bouwde hij een carrière in het gemeenschapsonderwijs op maar werd uiteindelijk geschorst en ontslagen.

"Toen hij algemeen directeur was van de scholengroep Westhoek was er nooit protest tegen hem", reageert huidig algemeen directeur van scholengroep Westhoek Véronique De Merlier. "Hij had zijn eigen stijl, lanceerde grote en soms goeie ideeën maar of die allemaal realistisch waren blijft de vraag. Ik wist niet dat het ongenoegen bij het personeel in De Panne zo diep zat. Ze spreken over manipulatie en over het feit dat hij het onmogelijke vroeg maar ik wil graag concrete voorbeelden. Maandag had ik overleg met Thiéry en trokken we samen naar De Panne. Dinsdagmorgen op zijn eerste werkdag kreeg ik plots mails van alle medewerkers daar dat ze ziek waren. Ze zullen niet terugkeren zolang Thiéry er directeur blijft. Straks heb ik overleg met hem en ik roep het algemeen bestuur zo snel mogelijk samen. Door zijn vastbenoemde statuut is een oplossing niet zo gemakkelijk. De start van het schooljaar op 10 september in Cervo Go komt echter niet in het gedrang."