Alle onderhandelaars in quarantaine behalve Georges-Louis Bouchez (MR)

10 september 2020

10u54 12 Alle partijvoorzitters en medewerkers die betrokken zijn bij de regeringsonderhandelingen zitten in quarantaine, nadat preformateur Egbert Lachaert (Open Vld) dinsdag positief testte op het nieuwe coronavirus. Of toch niet allemáál. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez was woensdag alweer op kantoor. “Ik had een laag-risicocontact met Lachaert. Quarantaine is niet nodig”, klinkt het.



Lachaert maakte dinsdagnamiddag bekend dat hij besmet was geraakt. Nadat hij zich maandagavond niet lekker voelde, legde hij de volgende ochtend een test af en die kwam positief terug. Hij ging meteen voor veertien dagen in quarantaine, zoals de regels voorschrijven.

Negatief

De preformateur waarschuwde ook alle onderhandelaars van de Vivaldi-partijen (Open Vld, MR, sp.a, PS, Groen, Ecolo en CD&V). Alle voorzitters en hun medewerkers die recent formatievergaderingen bijwoonden, kregen de raad om zich te laten testen. Dat gebeurde ook en iedereen bleek negatief. Na negen dagen zal iedereen een tweede test moeten ondergaan en pas als ook die negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven. Tot vrijdag 18 september werden alvast alle fysieke formatievergaderingen opgeschort.

Niet iederéén zit evenwel in zijn kot. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verscheen woensdag alweer op kantoor. Aan onze redactie bevestigde hij dat hij Lachaert niet langer gezien had dan 15 minuten en dat hij de nodige afstand had gehouden. “Ik had een laag-risicocontact. Quarantaine is niet nodig”, klinkt het.

Volgens de persverantwoordelijke van de MR, Salma Haouach, zal hij wel de hygiëneregels blijven volgen en extra voorzichtigheid aan de dag leggen.

Polemiek

Bouchez zegde woensdagavond wel een geplande meeting af bij zakenclub B19 in Luik. “Na de positieve test van preformateur Egbert Lachaert was het belangrijk om bepaalde voorzorgen te nemen, zeker om een polemiek te vermijden”, klinkt het in een videoboodschap op Twitter. “Iedereen moet de regels volgen en die zijn erg eenvoudig. Wie niet meer dan 15 minuten op een afstand van minder dan anderhalve meter van een besmet persoon is geweest, hoeft niet in quarantaine. Maar om te vermijden dat er moeilijkheden ontstaan, of onbegrip, is het beter om in deze omstandigheden niet deel te nemen aan een conferentie.”

Ook onze koning ging niet in quarantaine. Filip testte ook negatief na het nieuws van Lachaert en zou ook niet langer dan 15 minuten op een afstand van minder dan anderhalve meter van de preformateur geweest zijn toen die afgelopen vrijdag verslag kwam uitbrengen op het paleis.

