Alle Leuvense scholen geven groen licht voor nieuwe klimaatbetoging met ook boegbeeld Anuna De Wever jv

03 februari 2019

19u13

Bron: belga 0 In Leuven organiseren leerlingen van alle scholen donderdag een nieuwe klimaatbetoging. De directies hebben het licht daarvoor op groen gezet. Dat zegt de Leuvense burgemeester, Mohamed Ridouani.

De tweede klimaatbetoging in de universiteitsstad vindt plaats op donderdag 7 februari. Naar schatting 10.000 leerlingen zullen aan de manifestatie deelnemen. Alle scholen in Leuven hebben daarmee ingestemd.

"Het initiatief gaat wel degelijk uit van de leerlingen zelf", zegt Ridouani. "Zij hebben de directies en leerkrachten overtuigd en kregen toelating om mee op te stappen in de manifestatie. Wij vinden het knap dat zo'n samenwerking tot stand kan komen."

Ook boegbeeld Anuna De Wever komt donderdag naar Leuven en ruilt de wekelijkse betoging in Brussel in voor die in de universiteitsstad. Vorige donderdag namen 3.000 leerlingen en leerkrachten uit 27 basisscholen deel aan de eerste optocht in Leuven.