Alle leerlingen in september terug naar school, ook bij tweede coronagolf

23 juni 2020

17u52 92 In september gaan alle scholen open, zelfs als er op dat moment een tweede coronagolf woedt in ons land. Dat staat in het voorstel dat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) samen met de onderwijskoepels en vakbonden onderhandelden. Dat is bevestigd aan Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws.



Alle kinderen die in het kleuter- of het lager onderwijs zitten, zullen vanaf september weer voltijds - 5 volle lesdagen dus - weer naar school kunnen gaan. Voor kinderen onder de 12 jaar is het risico op besmetting klein, waardoor de basisscholen de deuren niet meer zouden moeten sluiten.

Voor scholieren uit het middelbaar onderwijs zal het lichtjes anders verlopen. Daar zal gewerkt worden met kleurencodes, die moeten aanduiden hoe zwaar de dreiging van het coronavirus op dat moment is. Maar ook hier geldt: de scholen gaan niet meer dicht. Als er geen dreiging van het coronavirus meer is, is het code ‘groen’: dan kan iedereen uit het secundair weer 5 dagen naar school. Bij code geel, als het coronavirus weer lichtjes de kop opsteekt, gaan alle leerlingen 4 volle dagen naar school. Als het coronavirus weer hevig woedt, dan geldt code oranje of rood: dan wordt er gewerkt met halve klassen en zal er om de week 5 dagen naar school gegaan worden.

Dit plan is opgesteld onder het goedkeurend oog van de GEES, de groep die de exitstrategie voor België uitstippelt. Het werd ook afgetoetst met de Franstalige en Duitstalige gemeenschap. Morgen zit de onderwijswereld nog eens samen, nadat de koepels en vakbonden het plan vanavond met hun achterban doorgesproken hebben. Morgen worden dan de puntjes op de i gezet. Minister Weyts wil het plan pas morgen officieel uit de doeken doen op een persconferentie en nu niet voor zijn beurt spreken, klinkt het.

