Alle kinderen en scholieren kunnen voltijds naar school op 1 september KVE

14 augustus 2020

17u36 0 Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft met de onderwijskoepels en de experten van de GEES (de groep van experts die belast is met de exitstrategie) samengezeten om te bepalen hoe de eerste dagen van het nieuwe schooljaar gekleurd zullen zijn. Er is beslist dat de scholen zullen starten met code geel. En er is ook gesleuteld aan de invulling van die code. Het staat nu vast dat alle kinderen en scholieren op 1 september voltijds naar school kunnen. Het afstandsonderwijs op woensdag valt dus weg.

De verschillende stakeholders van het onderwijs houden dus vast aan code geel voor het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs). Maar de invulling van code geel is wel wat gewijzigd.

In code geel kunnen alle kinderen nu wél voltijds naar school - in plaats van slechts vier dagen voor de tweede en de derde graad van het middelbaar. Concreet wordt code geel verstrengd op het vlak van mondmaskerplicht, de toegang van derden tot de onderwijsinstelling en de buitenschoolse activiteiten (tijdelijk).

Code oranje wordt aangepast voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze leerlingen kunnen in code oranje ook vijf dagen naar school.

De onderwijskoepels benadrukten voor het overleg het belang van de aanwezigheid van de leerlingen in het secundair onderwijs en daar streven ze dus maximaal naar.

“We willen nog altijd in het scenario starten dat voor de zomer is afgesproken en dat is code geel. Zo kunnen we maximaal kansen bieden aan onze jonge mensen en hen de nodige ondersteuning bieden. Tegelijkertijd merk je ook dat de sociale component en het welbevinden erg belangrijk zijn om jongeren opnieuw in contact met elkaar te brengen. Zo krijgen ze opnieuw structuur in hun leven. We gaan graag voor code geel, maar we doen niets wat tegen de gezondheid ingaat”, stelde Raymonda Verduyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! Onderwijs, eerder al.