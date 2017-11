Alle inwoners van nieuwe fusiegemeenten moeten naar gemeentehuis Redactie

07u12

Bron: Belga 0 TONY VAN GALEN Bijna 200.000 inwoners van de nieuwe fusiegemeenten moeten na 1 januari 2019 allemaal naar het gemeentehuis, om de naam van hun gemeente op de chip van hun identiteitskaart aan te passen. Voorlopig kan dit niet automatisch, berichten Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en De Standaard.

Op 1 januari 2019 staan fusies op til in Limburg, Antwerpen en Oost-Vlaanderen. In totaal zijn bijna 200.000 burgers betrokken. Een nieuwe identiteitskaart of Kids-ID hebben zij niet nodig omdat het adres niet zichtbaar op de kaart staat. Maar de adresgegevens op de chip in de kaart moeten wél handmatig worden aangepast.

In Pelt hopen ze dat de overheid alsnog met een automatische oplossing komt. In Oudsbergen bekijken ze het al praktisch. "Om dit vlot te laten verlopen, openen we het gemeentehuis dan 's avonds of werken we op verplaatsing", zegt Lode Ceyssens, burgemeester van Meeuwen-Gruitrode, dat met Opglabbeek zal fuseren.

De bevoegde FOD Binnenlandse Zaken zoekt intussen nog een oplossing, klinkt het.