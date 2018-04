Alle identiteitskaarten in EU krijgen mogelijk digitale vingerafdruk HR

16 april 2018

18u01

Bron: Belga 0 De inwoners van alle Europese lidstaten krijgen, als het van de Europese Commissie afhangt, een identiteitskaart met een digitale vingerafdruk en andere biometrische gegevens. Commissaris voor Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos wil het terroristen en zware criminelen zo moeilijker maken identiteitspapieren te vervalsen.

"We moeten de schroeven aandraaien tot er geen ruimte en geen middelen meer zijn voor terroristen of criminelen", zegt Avramopoulos in de Duitse krant Die Welt. "Dat betekent dat we hen de toegang tot geld, vervalste documenten, wapens en explosieven moeten versperren, en dat we ze tegelijkertijd verhinderen onze grenzen ongemerkt te overschrijden."

Zijn voorstel staat dinsdag op de agenda van de Commissie. De tekst heeft daarna wel nog de goedkeuring van het Europees parlement en de lidstaten nodig.

Bij ons wil de federale regering al vanaf volgend jaar vingerafdrukken toevoegen aan de identiteitskaarten, maar de Privacycommissie geeft voorlopig een ongunstig advies. Het voorontwerp van wet is "niet conform de privacywet" en "overmatig", klinkt het in het advies. Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) liet vorige week weten het advies nog te bestuderen.