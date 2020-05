Alle hens aan dek in de scholen: “We moeten realistisch zijn en ook al verder kijken dan zomervakantie” SVM

25 mei 2020

15u31

Bron: Belga 0 De scholen zijn zich momenteel druk aan het organiseren om nog gedurende enkele weken al hun leerlingen op school te bereiken en dat vraagt opnieuw op zeer korte termijn heel wat inspanningen. Maar verloren werk is het sowieso niet. "We moeten realistisch zijn en ook al verder kijken dan de zomervakantie", zegt Raymonda Verdyck als afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs (GO!).



Het Vlaamse onderwijsveld besliste enkele dagen eerder dat het kleuter- en het lager onderwijs volledig mag openen vanaf 2 juni. De ambitie is om alle leerlingen dit schooljaar nog de kans te geven om weer naar school te gaan. Er is wel nog een formeel akkoord van de Veiligheidsraad nodig.

Volgens GO! zijn de schooldirecties absoluut vragende partij om alle leerlingen dit schooljaar nog te kunnen bereiken. Ze zijn inmiddels beginnen nadenken over hoe ze dit georganiseerd kunnen krijgen en hoe ze de ouders hierover kunnen informeren, luidt het.



"Door leerlingen nu nog naar school te halen, kunnen we hun leerproces evalueren en zo volgend schooljaar vlotter van start laten gaan. En mochten we opnieuw in een situatie terechtkomen waarbij scholen niet volwaardig kunnen opengaan, dan kunnen ze terugvallen op de organisatie die ze nu op poten zetten voor de maand juni", besluit Verdyck.

