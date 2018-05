Alle gewonde agenten schietpartij Luik weer thuis SVM

30 mei 2018

19u59

Bron: Belga 1 De drie agenten die na de schietpartij in Luik nog opgenomen waren in het ziekenhuis CHR de la Citadelle hebben dat inmiddels verlaten. Dat zegt de woordvoerster van het ziekenhuis.

Gisterochtend raakten vier agenten gewond toen de dader van de schietpartij, Benjamin Herman, het atheneum verliet waar hij zich verschanst had. Hij opende het vuur op de ordediensten. Een van de agenten raakte daarbij ernstig gewond aan de arm aangezien een slagader werd geraakt. Drie andere politieagenten waren gewond aan de benen.

Een van hen kon gisteravond het ziekenhuis al verlaten. Ook de poetsvrouw van het atheneum die gegijzeld werd en in shock werd opgenomen, mocht terugkeren naar huis. De drie andere agenten moesten de nacht in het ziekenhuis doorbrengen.

Vanmorgen besloot het ziekenhuis dat twee van hen ook naar huis konden. Een derde werd in de loop van de namiddag uit de zorginstelling ontslagen.

Atheneum morgen weer open

Het atheneum Léonie de Waha opent morgen opnieuw de deuren. Er zal echter geen les gegeven worden, liet de Luikse burgemeester Willy Demeyer (PS) weten. "De leerlingen zullen hulp krijgen om de gebeurtenissen van gisteren te verwerken. Vanaf maandag zal de school opnieuw normaal functioneren", klinkt het.

Herman doodde eerst twee politieagentes en een voorbijganger, waarna hij vluchtte naar het atheneum. Daar gijzelde hij een poetsvrouw. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft zij door in discussie te gaan met de dader mogelijk voorkomen dat hij de leerlingen viseerde. Vervolgens verliet Herman het gebouw en opende hij het vuur op de ordediensten die intussen ter plaatse waren. In de school werden de leerlingen snel in veiligheid gebracht.

In de loop van de dag was een crisisvergadering gepland om de balans op te maken van de genomen maatregelen.