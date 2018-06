Alle gevangenen kunnen voortaan na derde van hun straf vrijkomen Uitzondering voor recidivisten geschrapt David Acke en Patrick Lefelon

05u00 543 Iedere gevangene maakt vanaf nu kans op voorwaardelijke vrijlating als hij of zij één derde van de straf heeft uitgezeten. Tot nu toe gold er een uitzondering voor recidivisten: zij mochten pas na twee derde voor de strafuitvoeringsrechtbank verschijnen.

De versoepeling komt er na herhaalde arresten van het Grondwettelijk Hof over criminelen die veroordeeld werden 'in staat van wettelijke herhaling'. Dat betekent dat ze binnen de vijf jaar na het uitzitten van hun straf opnieuw in de fout gingen. De rechter legt hen dan meestal een zwaardere staf op. Maar het Hof is van oordeel dat ze dezelfde kansen moeten krijgen om voorwaardelijk vrij te komen. Het verschil tussen één derde en twee derde van de strafmaat is discriminerend en dus ongrondwettelijk, klinkt het.

"Het Hof spreekt zich telkens over individuele gevallen uit. De redenering moet echter algemeen toegepast worden", zegt Kathleen Van de Vijver van het Gevangeniswezen. "Daarom zullen wij, net als het Openbaar Ministerie en de strafuitvoeringsrechtbanken, voortaan geen rekening meer houden met de staat van wettelijke herhaling om iemand toe te laten tot de voorwaardelijke invrijheidstelling."

(lees verder onder de foto)

De nieuwe richtlijn betekent niét dat de gevangenispoorten automatisch openzwaaien zodra zware jongens één derde van hun straf hebben uitgezeten. "Voorwaardelijke vrijlating is een gunst, geen recht", zegt strafpleiter Frédéric Thiebaut. "Het blijven de strafuitvoeringsrechtbanken die hierover beslissen."

Voor justitieminister Koen Geens (CD&V) komt de versoepeling op een ongelukkig moment. Hij had vorige week net beslist om de regels rond het penitentiair verlof aan te scherpen, na de aanslag in Luik. "De minister zal de strafwet aanpassen, zodat de strengere voorwaarde voor recidivisten opnieuw mogelijk wordt", zegt zijn woordvoerster.

