Alle gemeenten hijsen regenboogvlag tegen homofobie. Alleen Kraainem en Drogenbos doen niet mee

23 april 2018

11u48

In alle Vlaamse en Brusselse gemeentehuizen wordt op 17 mei de regenboogvlag gehesen voor de internationale dag tegen homofobie. Twee gemeenten doen niet mee: de Brusselse faciliteitengemeenten Kraainem en Drogenbos.

"Het is maar een kleine moeite om die vlag uit te hangen en zo aan iedereen te tonen dat de gemeente begaan is met het lot van holebi's. Het is jammer dat die gemeenten die moeite niet willen doen op de dag tegen homofobie en transfobie", zegt Jeroen Borghs van holebi- en transgenderkoepel çavaria.

Çavaria heeft niet meteen een verklaring waarom net die twee faciliteitengemeenten geen vlag uithangen, zoals De Morgen schrijft. "Ze beroepen zich op het neutraliteitsprincipe, maar dat gaat ook op voor andere gemeenten", aldus Borghs. "De vlag hoeft zelfs niet aan het gemeentehuis te hangen, dat kan ook aan openbare gebouwen zoals de bibliotheek, ontmoetingscentra of OCMW-gebouwen."

De koepelorganisatie heeft nog geen definitief zicht op hoeveel gemeenten dit jaar de regenboogvlag zullen uithangen. Vorig jaar deden alle Vlaamse en Brusselse gemeenten behalve Drogenbos en Kraainem mee. Deze week komt er een tussenstand met de gemeenten die al bevestigd hebben, de week voor 17 mei volgt de definitieve lijst.