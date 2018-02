Alle dossiers over rellen van 11 november in Brussel heropend

16 februari 2018

Bron: Belga

De Brusselse correctionele rechtbank heeft vandaag nog geen uitspraak gedaan in de verschillende dossiers over de rellen die op 11 november plaatsvonden in het centrum van Brussel. De rechtbank heeft in alle dossiers de debatten heropend omdat ze de dossiers gezamenlijk wil behandelen. Alle zaken zijn daarom uitgesteld naar vrijdag 16 maart.