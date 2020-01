Alle cold cases opnieuw bekeken in onderzoek naar seriemoordenaar Du Lion IB

15 januari 2020

05u46

Bron: Belga 0 Het Antwerpse gerecht breidt het onderzoek naar seriemoordenaar Stephaan Du Lion (55, foto) uit naar het hele land. Het parket stuurde een brief naar alle 113 politiezones in Vlaanderen en Brussel met de vraag om al hun onopgeloste zaken uit te spitten, om zo na het gaan of de glazenwasser, die al vier moorden bekende, niet nog meer feiten gepleegd heeft. Dat melden Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad vandaag.

De brief naar alle zones is vorige week de deur uitgegaan, vernam de krant. Het parket is er namelijk van overtuigd dat de glazenwasser in aanmerking komt als verdachte voor nog meer moorden en/of verkrachtingen. "Op dit moment is hij voor vier zaken in verdenking gesteld. We zullen zien wat deze rondvraag oplevert", bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Glazenwasser Stephaan De Lion uit Deurne werd in oktober 2018 opgepakt voor de moord uit 1992 op Ariane Mazijn (30) in Antwerpen. De man bleef al die jaren buiten schot, maar na een veroordeling tot zes maanden cel voor een inbraak bij zijn vorige werkgever moest hij als veroordeelde DNA afstaan.

Dat DNA kon gelinkt worden aan een spoor dat op het snoer werd teruggevonden waarmee Mazijn gewurgd werd. Du Lion ging na enig aarzelen over tot bekentenissen. Daarna legde hij nog een tweede en derde verklaring af waarbij hij nog drie andere moorden bekende.