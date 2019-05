Alle asielzoekers binnenkort geïnformeerd over onze fundamentele normen en waarden IVDE

23 mei 2019

00u00 0 Alle asielzoekers in een opvangcentrum krijgen binnenkort naast de huisregels ook standaard een document met uitleg over onze fundamentele waarden en normen. "Er zijn basisregels in onze samenleving die niet onderhandelbaar zijn. Die moeten we heel snel duidelijk maken", aldus minister Maggie De Block (Open Vld).

In de opvangcentra van het Rode Kruis krijgen asielaanvragers al een tijdje lessen over onze normen en waarden - vanaf 2019 ook in de centra van Fedasil. Maar asielzoekers zullen nu bij aankomst in een opvangcentrum naast de huisregels ook een document krijgen met onze waarden en normen. De nieuwkomers zullen ook meer aangemoedigd worden om deel te nemen aan infosessies waarop die vuistregels besproken worden. "Tijdens de individuele trajectbegeleiding wordt het document in herinnering gebracht. Zo krijgen asielaanvragers vroegtijdig info over hun rechten en plichten in België", zegt minister van Asiel en Migratie De Block.

Het liberale boegbeeld zet de laatste dagen alles op alles om haar 'krachtdadige' beleid in de verf te zetten. Dit doet denken aan de nieuwkomersverklaring van haar voorganger Theo Francken (N-VA). Hoewel het federale parlement het licht hiervoor op groen zette, deden de regio's dat niet. Vooral de Franstaligen lagen dwars.