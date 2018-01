Alle acties ten spijt: koeriers Deliveroo moeten aan het werk als zelfstandige FT

29 januari 2018

21u18

Bron: Belga 12 De directie van Deliveroo blijft bij z'n standpunt: alle koeriers van maaltijdbezorger Deliveroo moeten voortaan als zelfstandige aan het werk.

De onderhandelingen tussen de directie en vakbonden bij maaltijdbezorger Deliveroo zijn deze avond afgesprongen. De directie blijft erbij dat alle werknemers zelfstandig aan het werk moeten. Dat meldt Steven Steyaert van de socialistische transportbond BTB. De bonden hadden nochtans andere voorstellen op tafel gelegd. "We kregen een njet over de hele lijn. Wij willen dat alle koeriers een contract krijgen als werknemer, maar ze moeten dus zelfstandige worden."

De fietskoeriers - herkenbaar aan groen-grijs jasje en met grote tas op de rug - zullen dus niet langer werken in loondienst via de coöperatieve Smart. Wat dat concreet betekent: ze worden vanaf 1 februari niet meer per uur betaald, wel per levering. Volgens vakbondsafgevaardigde Martin Willems van de Franstalige vakbond CNE zou ongeveer 60 procent van de koeriers bereid zijn zelfstandige te worden - zij ontvangen hiervoor een eenmalige premie van 200 euro. De vakbonden willen echter dat de koeriers vrij kunnen kiezen. Zeker voor studenten kan het zelfstandigenstatuut problemen veroorzaken.

De koeriers - verenigd in actiegroep Koerierscollectief - eisen ook betere en strengere regels zoals een minimum uurloon, alsook contracten die hen tegen ontslag beschermen. Of een gewaarborgd inkomen na een ongeval.

Goed betaald werk

Bij Deliveroo sterken ze zich in hun beslissing. Sinds begin dit jaar hebben er zich al drieduizend nieuwe koeriers aangeboden. 'Wij bieden flexibel en goed betaald werk aan", aldus de directie. "We hebben een voorstel ingediend dat de koeriers meer zekerheid zou bieden voor hun inkomen en zijn verrast dat het collectief dat verworpen heeft."

Het conflict brak eind vorig jaar uit. Al in verschillende grootsteden in ons land en Nederland werd uitvoerig actie gevoerd, maar dat haalt voorlopig dus niet veel uit. De bonden reageren ontgoocheld en beraden zich over nieuwe acties. Woensdag om 18 uur verzamelen de koeriers aan de Naamsepoort in Brussel.