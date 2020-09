Algemene mondmaskerplicht op de schop en kortere quarantaine: dit heeft Nationale Veiligheidsraad beslist KVE

23 september 2020

15u10 0 De Nationale Veiligheidsraad heeft weer samengezeten om de nieuwe coronamaatregelen te bespreken nu de besmettingscijfers opnieuw de hoogte in gaan. De politici willen de bevolking vooral duidelijkheid en perspectief bieden. Dit is er allemaal beslist.

De stijgende coronacijfers leiden niet tot strengere maatregelen. Wel komt er een andere benadering. Er zal overgegaan worden van crisisbeheer naar risicobeheer. “Het gaat om een langetermijnvisie die ervoor moet zorgen dat we niet te vaak en te hard moeten bijsturen”, aldus premier Sophie Wilmès. “Bepaalde regels zullen dus versoepeld worden omdat ze niet nuttig of onhoudbaar zijn. Andere maatregelen zullen behouden blijven omdat de epidemie nog niet voorbij is.”

De Veiligheidsraad roept op om de bestaande basisregels goed op te volgen.

“We mogen in het dagelijkse leven iedereen zien die we willen zien indien we afstand houden”, verduidelijkt Wilmès. Indien afstand niet mogelijk is, moet er een mondmasker gedragen worden. “In ieder geval kan je niet meer dan 10 personen tegelijk zien op dezelfde plaats (kinderen niet inbegrepen)”. Deze regel blijft behouden.

Nauwe contacten

Een nauw contact betekent fysiek dicht bij iemand zijn die geen huisgenoot is, voor langer dan 15 minuten, zonder afstand en zonder masker.

In de toekomst zal er gewerkt worden met een referentiecijfer voor nauwe contacten. “Dat varieert tussen 1 en 5, afhankelijk van de gezondheidssituatie”, legt de premier uit. Op dit moment adviseren de experts om per maand maximaal met 5 personen een nauw contact te onderhouden (buiten jouw huisgenoten). Dat zijn dus mensen waarbij je de veiligheidsafstand niet moet respecteren.

Mondmaskers

De algemene mondmaskerplicht wordt vanaf 1 oktober afgeschaft. Mondmaskers zijn enkel nog verplicht op plekken waar het druk is en op die plekken waar de afstand niet kan gegarandeerd worden. De premier vraagt aan de lokale besturen om zich aan deze wijziging te houden.

Mondmaskers zijn wel nog altijd verplicht op welomschreven overdekte plaatsen zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer, winkels of bioscopen; ongeacht hun opkomst.

Bijeenkomsten

In de toekomst wordt er een onderscheid gemaakt tussen evenementen die je zelf organiseert en professionele evenementen. Indien je zelf een event organiseert, blijft het aantal gasten beperkt tot 10 (kinderen niet inbegrepen).

Professioneel georganiseerde evenementen moeten de regels van de horeca volgen. Er staat geen limiet op het maximale aantal gasten. Aan elke tafel mogen wel maximaal 10 personen plaatsnemen. Dansfeesten zijn echter niet aan de orde.

Voor evenementen met publiek blijven de regels dezelfde: een maximum van 200 personen binnen en 400 personen buiten.

Quarantaine

Momenteel was de regel van toepassing dat besmette personen twee weken in quarantaine moesten, maar experts vonden dat te lang. De regels worden daarom vanaf 1 oktober aangepast.

Wie Covid-19-symptomen heeft, neemt contact op met de huisarts. Die zal je meteen een week in isolatie plaatsen. Als na de coronatest blijkt dat je positief bent, blijft de quarantaine van een week gelden. Blijkt de test negatief, dan mag je meteen uit quarantaine, als jouw gezondheid dat toelaat tenminste.

Wie geen symptomen heeft, maar nauw in contact is geweest met een besmet persoon, moet ook een test laten afnemen op de vijfde dag. Is de test positief, dan wordt de quarantaine met 7 dagen verlengd. Is de test negatief, dan stopt de quarantaine na 7 dagen.

Wie terugkeert uit een oranje zone, wordt niet getest.

Wie terugkeert uit een rode zone, moet onmiddellijk na terugkeer 7 dagen in quarantaine en een test ondergaan op de vijfde dag. Je kan onder deze verplichting uit wanneer je een zelfbeoordelingsdocument invult dat je - na analyse - daartoe machtigt.

Epidemie-barometer

Er komt een barometer voor de epidemie. Daar wordt aan gewerkt door Celeval, het orgaan dat de overheid adviseert tijdens de coronapandemie.

De barometer zal op nationaal, regionaal en provinciaal niveau geleidelijk worden ingevoerd. “De barometer werkt volgens het principe van fasen”, zegt Wilmès. “Hoe meer de situatie verslechtert, hoe meer beperkende maatregelen er moeten genomen worden.”

Het is de bedoeling dat op deze manier iedereen de evolutie van de epidemie beter zal kunnen begrijpen. “De barometer zal zich in de eerste plaats baseren op de evolutie van het aantal hospitalisaties”, legt de premier uit. Maar ook andere parameters zullen in rekening worden genomen.

Wanneer de barometer wordt ingevoerd is nog niet duidelijk. Het instrument zal in ieder geval ook gebruikt worden als referentie tijdens de persconferenties van het Nationaal Crisiscentrum, die wekelijks drie keer plaatsvinden.