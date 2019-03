Algemene centrale van ABBV keurt loonakkoord af: “Belediging van de werknemers” DBA

19 maart 2019

16u53 3 De Algemene centrale van het ABVV, één van de grootste afdelingen van de socialistische vakbond, keurt het loonakkoord af. 78 procent van de regionale afdelingen vond het ontwerpakkoord dat eind februari bereikt werd onvoldoende.

Volgens de Algemene centrale biedt het ontwerp van het IPA “geen antwoord op de legitieme bezorgdheden van onze leden, van de werknemers”, klinkt het in een mededeling.

“Voor onze centrale is solidariteit altijd essentieel geweest. We vertegenwoordigen sterke, maar ook zogenaamde ‘zwakke’ sectoren, sectoren waarin het bijna onmogelijk is om enige vooruitgang voor de werknemers te bekomen. Behalve dan via een goed IPA. En we moeten constateren dat we met dit IPA dat doel echt niet kunnen bereiken.”

De socialistische vakbond heeft het over een “belediging van de werknemers”. Vooral het gegeven dat het minimumloon in het ontwerpakkoord met slechts 10 cent wordt opgetrokken, is voor hen een brug te ver. “Dit is een echte klap voor al diegenen die nu al niet meer rondkomen. Een aalmoes die niets zal oplossen.”

De Algemene centrale benadrukt dat er ook positieve zaken in het akkoord stonden, maar “die werden onmiddellijk door verschillende ex-regeringspartijen in vraag gesteld”.