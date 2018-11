Algemeen Boerensyndicaat waarschuwt voor “zeer besmettelijke” Afrikaanse varkenspest LH

05 november 2018

17u29

Bron: Belga 0 Het Algemeen Boerensyndicaat waarschuwt voor de dreiging van de Afrikaanse varkenspest vanuit de provincie Luxemburg. De organisatie pleit ook voor dringende maatregelen om de overpopulatie everzwijnen in Limburg aan te pakken.

In Limburg zorgt de overpopulatie van everzwijnen voor grote problemen. De dieren zorgen voor immense schade aan gewassen in de land- en tuinbouw. Zo woelen kuddes everzwijnen de akkers om bij de inzaai van de gewassen. Ook bij particulieren komen everzwijnen eten zoeken en tuinen omwoelen.

Het Algemeen Boerensyndicaat benadrukt dat de dreiging van de Afrikaanse varkenspest vanuit de provincie Luxemburg reëel is. "Dat is een zeer besmettelijk virus voor varkensachtigen. Uiteindelijk is de afstand naar Limburg niet onoverbrugbaar voor de everzwijnen", zegt Hendrik Vandamme, nationaal voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat. "De besmetting is in Luxemburg uit het niets gekomen en de bron is nog altijd niet achterhaald. Dat kan ook in Limburg gebeuren en dan is het hek van de dam.”

Populatie vertwintigvoudigd

Op tien jaar tijd is de populatie everzwijnen in Limburg vertwintigvoudigd. "Wat ons vooral zorgen baart, is dat de populatie everzwijnen in Limburg totaal niet onder controle is. Men heeft een vrij lakse houding aangenomen, waardoor er een explosieve toename van everzwijnen is", stelt Vandamme. "De rol die de jager moet kunnen spelen, is de wildpopulatie onder controle houden.”

Het Algemeen Boerensyndicaat pleit voor een actieplan om de populatie te beheren en de Afrikaanse varkenspest in te dijken. "We roepen op om harder in te grijpen, zodat de dieren blijven waar ze zitten. De populatie moet ook beperkt worden om een mogelijke uitbraak in Vlaanderen te voorkomen", besluit Vandamme.