Alexis Deswaef: "Morgen voert politie actie op het spoor tegen migranten"

23 januari 2018

Bron: VRTNWS 0 Volgens Alexis Deswaef van de Franstalige Liga voor de Mensenrechten zal de politie morgen het spoorverkeer controleren op zoek naar illegale migranten. Vorige zondag was een politieactie aan het Noordstation en Maximiliaanpark afgeblazen door een hoge opkomst van sympathisanten die een menselijke ketting vormden. Deswaef kreeg een tip over de geplande politieactie "van binnen het staatsapparaat". In 'De Afspraak' vanavond kondigde hij aan dat de federale politie morgen een grote actie plant tegen migranten op het spoorwegnet.

Gisteren raakte bekend dat de politie een intern onderzoek is gestart naar het informatielek over de geplande politieactie in het Maximiliaanpark.

Deswaef wond er in 'De Afspraak' geen doekjes om dat hij goede bronnen heeft over wat Binnenlandse Zaken plant aan acties tegen migranten.

De lokale politie en de burgemeesters van Schaarbeek en Brussel-stad hebben aan Binnenlandse Zaken geantwoord dat ze niet meer willen meewerken aan politieacties die niets oplossen en het probleem enkel evacueren. Ze hebben het nu samen met de spoorwegpolitie gemunt op het spoorverkeer. Dus gaan we de migranten informeren om zeker de trein niet te nemen morgen

"Vrijdag was er om tien uur een vergadering georganiseerd door het kabinet Binnenlandse Zaken. Nadien kreeg ik telefoon met het exacte tijdstip, zondagavond, en de plaats van de grootschalige politieactie in en rond het Noordstation. Zo hebben we het burgerplatform (mensen die migranten en vluchtelingen tijdelijk opvangen, red.) ingelicht".

Weer getipt

"We hebben de geplande politieactie via Belga pas zondagochtend aangekondigd, zodat ze niet meer naar zaterdagavond kon verlegd worden".

Deswaef zei voorts dat een aantal Brusselse burgemeesters en hun lokale politie niet meer aan de federale politieacties tegen migranten willen deelnemen.

Meteen vertelde hij dat hij een nieuwe tip had gekregen. Hij kondigde aan dat morgen het spoorverkeer in de kijker zou komen. Hij roept migranten dan ook op om morgen het spoor te vermijden.

"De lokale politie en de burgemeesters van Schaarbeek en Brussel-stad hebben aan Binnenlandse Zaken geantwoord dat ze niet meer willen meewerken (met de federale politie) aan politieacties die niets oplossen en het probleem enkel evacueren. Ze hebben het nu samen met de spoorwegpolitie gemunt op het spoorverkeer. Dus gaan we de migranten informeren om zeker de trein niet te nemen morgen en proberen we ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen gearresteerd worden".