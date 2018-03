Alexandra Limage is 'Vrouwelijke ondernemer van het jaar' KVDS

07 maart 2018

21u23

Bron: Belga 0 Alexandra Limage van transportbedrijf Sprint Transport uit Houthalen-Helchteren is verkozen tot 'Vrouwelijke ondernemer van het jaar'. Dat melden de initiatiefnemers Markant vzw, Unizo en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. De titel werd al voor de 19de keer uitgereikt.

Limage haalde het van twee andere genomineerden: Marjola Maes van Degels Metal uit Ieper en Marina Doggen van Gutami Solar uit Beringen. In de categorie 'Belofte', voor jonge vrouwelijke ondernemers, ging de bekroning naar Lotte Martens die met Atelier Lotte Martens originele textielontwerpen produceert.

Laureaat Alexandra Limage solliciteerde in 1999 als administratief medewerkster en chauffeur bij het toen nog kleine transportbedrijfje dat ze nu zelf runt en verder uitgebouwd heeft. Ze leerde er het bedrijf en de sector kennen, maar in 2008 ging het bedrijf failliet.

"Alexandra bleef allerminst bij de pakken zitten, en wat vele anderen wellicht niet hadden gedurfd, deed ze toch: bieden op het over te nemen handelsfonds", luidt het in een persbericht. "Van de ene dag op de andere werd ze zaakvoerder en moest ze alles opnieuw opbouwen van A tot Z. Een uitdaging waar ze ook met verve in slaagde. Vandaag runt ze een florerende kmo met 37 medewerkers en 26 recente voertuigen."