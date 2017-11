Alexander De Croo: "Zó simpel moeten belastingen zijn dat zelfs mijn zoon van 9 ze begrijpt" Jan Segers

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) "Rechtvaardige belastingen zijn lage belastingen. En vooral: eenvoudige belastingen. Zo simpel zouden ze moeten zijn dat ik ze zelfs aan mijn zoon van 9 krijg uitgelegd." Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) in een interview met deze krant over wat hij de 'lasagne' van onze fiscaliteit noemt en de 'bestuurlijke spaghetti' van onze hoofdstad. "Een Bart Somers, dat is wat Brussel nodig heeft."

U heeft tien jaar in Brussel gewoond voor u terugkeerde naar Brakel. Hebben ze u verbaasd, de rellen van deze week?

"Niet zozeer de rellen, wel de wetteloosheid in volle centrum. De hoofdstad heeft een politiemacht van ongeveer 5.000 agenten, waarvan 2.200 alleen al voor de zone Brussel-Elsene. Dat is niet min. Als het zelfs daarmee niet lukt om greep te krijgen op het vandalisme van een paar honderd jonge gasten, dan heb je operationeel een dik probleem, vrees ik. Ook als burgemeester die verantwoordelijk is voor de ordehandhaving in zijn stad."

Dit zie je niet meer gebeuren in vergelijkbare steden elders in Europa.

"Nee, Brussel is dan ook totaal onaangepast aan 2017. Men heeft van onze hoofdstad een bestuurlijke spaghetti gemaakt waarin iedereen zich voor alles bevoegd acht maar niemand zich nog verantwoordelijk voelt. Brussel is een product van complexe historische evenwichten en compromissen die vandaag hopeloos gedateerd zijn. We leven in een nieuwe tijd, waarin alles veel sneller gaat dan vroeger, maar Brussel denkt en reageert nog altijd op het ritme van toen. Het is slecht georganiseerd en gestructureerd, maar daar kan en mag de hoofdstad van Europa zich niet blijven achter verschuilen. Het zijn tenslotte ménsen die deze stad besturen. Een stad die tot de tien belangrijkste in de wereld behoort, als je de impact meet van de beslissingen die er worden genomen. Zo'n stad heeft nood aan een alert en kordaat bestuur. Aan iemand die het juiste evenwicht vindt tussen rechten en plichten en daar iedereen in mee krijgt. Een Bart Somers, dat is wat Brussel nodig heeft."

