Alexander De Croo (Open Vld): “Regering met N-VA en PS moet mogelijk zijn tegen december” KVDS

07 oktober 2019

07u59 0 Volgens federaal vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) moet het mogelijk zijn om tegen december een regering met N-VA en PS te hebben. “We staan verder dan velen denken”, zei hij tijdens De ochtend op Radio 1.

Volgens De Croo heeft ons land een beleid nodig dat afgestemd is op elkaar en is het “logisch om federaal een beleid te voeren dat coherent is met keuzes die in Vlaanderen en Wallonië gemaakt zijn”.

“Wat de informateurs gedaan hebben, gaat verder dan de klassieke informatieronde”, aldus De Croo. “Men is al een stap verdergegaan dan alleen te zoeken wie zou kunnen samenwerken. Het toont aan dat er meer convergenties zijn dan je zou denken.”





Paars-geel krijgt de voorkeur, volgens De Croo. “Paars-geel is moeilijk, maar paars groen is nog veel, veel moeilijker. We staan al veel verder dan op het eerste gezicht zou lijken, dus waarom energie steken in iets wat nog moeilijker is?”