Alexander De Croo: "Ik kan Gent en Oostende alleen maar een liberale burgemeester aanraden" mvdb

15 oktober 2018

11u40

Bron: Belga 0 "Als ik zie welke resultaten Bart Somers (in Mechelen) en Vincent Van Quickenborne (in Kortrijk) halen, dan kan ik Gent en Oostende alleen maar een liberale burgemeester aanraden." Met die woorden sprak Open Vld-vicepremier Alexander De Croo vandaag voor aanvang van het partijbestuur zijn steun uit voor de burgemeestersclaims van Mathias De Clercq en Bart Tommelein in respectievelijk Gent en Oostende.

De twee liberale lijsttrekkers kwamen niet als grootste partij uit de bus, maar voelen zich wel de morele winnaars. De grootste partij (spa.-Groen in Gent en Stadslijst in Oostende) kreeg immers telkens rake klappen.

De Croo vindt het niet abnormaal dat De Clercq het voortouw zou nemen in de coalitievorming in Gent, en dat geldt voor hem evenzeer voor Bart Tommelein in Oostende. In beide gevallen is Open Vld "de partij die serieus vooruitgaat", zegt hij. "Het is logisch dat we hen een kans geven."

Partijvoorzitster Gwendolyn Rutten is dezelfde mening toegedaan. "We hebben in Gent een historisch resultaat behaald en we zijn er de grootste fractie", stelde partijvoorzitster Gwendolyn Rutten. "Ik steun Mathias De Clercq volledig. Gent verdient zo'n burgemeester."

Gentse Open Vld van 9 naar 15

In Gent zal Rudy Coddens, de lijsttrekker van sp.a-Groen, zich niet zomaar gewonnen geven. Hij zei zondagavond de lead te willen nemen in de coalitiegesprekken, ondanks een terugval van 26 naar 21 zetels. Open Vld ging van 9 naar 15.

Rutten sprak ook haar steun uit voor Tommelein. "Oostende wil duidelijk verandering", klonk het.

Tommelein liet eerder op de dag weten op zoek te gaan naar een coalitie met vier partijen (Open Vld, N-VA, Groen en CD&V). En dus zonder de Stadslijst van Johan Vande Lanotte, die wel de grootste partij bleef in de kuststad.