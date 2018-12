Alexander De Croo bespeelt als rockster gigantisch publiek in Zuid-Afrika



Jan Segers

02 december 2018

17u14

Als een echte rockster heeft Alexander De Croo 60.000 Zuid-Afrikanen toegesproken op het Global Citizen Festival in Johannesburg. Dat is een jaarlijkse benefiet tegen armoede en voor duurzame ontwikkeling en gendergelijkheid. De Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking betrok er het publiek bij zijn mantra 'She's Equal', meteen ook de naam van de campagne die hij mee opstartte.

“We kunnen niet dulden dat vrouwen en meisjes achterblijven”, speechte De Croo. “Daarom hebben we ‘She’s Equal’ gelanceerd, met één doel: meer dan 500 miljoen investeren in gendergelijkheid. België voegt daar 43 miljoen aan toe.” Daarnaast maakt ons land ook 4,4 miljoen euro vrij voor de bestrijding van tropische ziekten.

Minister De Croo bevond zich in Johannesburg in fraai gezelschap. Vlak na hem trad Pharrell Williams op. Ook op de affiche: Beyoncé, Jay-Z, Usher, Ed Sheeran, Chis Martin en Eddie Vedder. Meteen na zijn optreden vertrok De Croo naar de luchthaven. Na een nachtvlucht landt hij morgenochtend al in Brussel, net op tijd voor het partijbureau van Open Vld en regeringsoverleg over het VN-migratiepact.

Het was niet de eerste keer dat De Croo, vergezeld door de grootste wereldsterren een groot publiek toesprak. Vorig jaar speechte hij voor een groot publiek op het Global Citizen Festival in Hamburg en ook toen bleek de minister erg in zijn nopjes.