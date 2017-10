Alex Agnew heeft een boodschap voor collega Jens Dendoncker TK

Bron: vtmnieuws.be 0 vmma Vanavond zendt VTM de eerste aflevering uit van het programma 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'. In dat programma verrast presentator Jens Dendoncker nietsvermoedende mensen en bezorgt hen een boodschap op een manier die ze zich nog lang zullen herinneren.

Comedian Jens Dendoncker zet vanavond zijn eerste stappen als presentator en was daarom deze ochtend op bezoek bij Q in de ochtendshow van Sam en Heidi. En daar bracht collega-comedian Alex Agnew een niet mis te verstane boodschap aan Jens.