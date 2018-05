Alberto (25) helpt trucker uit gekantelde vrachtwagen op E40: "Op cabine gekropen terwijl er rook uit motor kwam"

Vrachtwagen door middenberm op E40 Erpe-Mere zorgt voor urenlang fileleed jv - mvdb

02 mei 2018

11u00

Bron: Eigen berichtgeving 2169 Een vrachtwagen is rond 6.30 uur op de E40 ter hoogte van Erpe-Mere door de middenberm gegaan en gekanteld. Alberto Jacobs (25) reed net achter de vrachtwagen, moest hevig remmen en twijfelde geen ogenblik. Hij stapte uit zijn bestelwagen en ging samen met twee andere gestopte automobilisten naar de gekantelde vrachtwagen om de trucker uit zijn benarde situatie te redden, verklaart hij aan onze redactie.

Glazenwasser Alberto Jacobs uit Erpe-Mere reed met 110 kilometer toen hij zag hoe de vrachtwagen plots van de rechterrijstrook afweek naar de linkerrijstroook, door de middenberm ging en kantelde. Nadat hij zijn bestelwagen tot stilstand had gebracht, klom Jacobs samen met twee andere gestopte werkmannen op de cabine om de trucker uit het wrak te bevrijden. "Er kwam rook uit de vrachtwagen. We vreesden voor ontploffingsgevaar dus moesten we snel te werk gaan. Ik heb geen seconde getwijfeld om de man te helpen. Na een tijdje verdween de rook wel, maar ik was toch opgelucht dat de chauffeur ongedeerd was", getuigt hij.

De gewonde trucker was bij bewustzijn en werd door de drie redders uit de verhakkelde cabine gehaald. Ze brachten hem naar de kant van de weg waar een eveneens gestopte militair met een EHBO-doos het van hen overnam.

"Door meteen in te grijpen had geen van ons al de hulpdiensten gebeld, dat hebben anderen gedaan. Toen de militair bezig was de eerste zorgen toe te dienen, heb ik met enkele andere automobilisten mee geholpen wat brokstukken weg te vegen." Alberto was zelf nogal onder de indruk, maar is daarna doorgereden naar het werk.

De rijweg is door het ongeval in twee richtingen deels versperd. Het ongeval zorgde voor urenlang fileleed zowel naar Gent als naar Brussel. Het wrak is iets na 10 uur weggesleept. Wegen en verkeer is ter plaatse om het beschadigde wegdek te herstellen. Aanvankelijk was er in beide richtingen slechts een rijstrook beschikbaar, maar even na 7 uur werd in de richting van Gent een tweede rijstrook opengesteld voor het verkeer. Richting Brussel is er momenteel een rijkstrook vrij. Van voor Wetteren staat er omstreeks 11.45 uur nog steeds twee uur file.

Op de #E40 Gent - Brussel blijven er problemen door een gekantelde vrachtwagen bij Erpe-Mere.



Richting Brussel zijn er 2 rijstroken dicht (+90 min).



Naar Gent is alleen de linkerrijstrook versperd (+30 min). VRT Verkeer(@ verkeersanker) link

UPDATE #E40 Ongeval Erpe-Mere. Richting Gent is enkel links nog versperd. Richting Brussel blijven links en midden versperd. Volg omleiding naar Brussel: pic.twitter.com/HH0778pOH2 Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Files groeien snel aan op #E40 in Erpe-Mere! Daar is in beide richtingen nu beperkte doorgang na een ongeval met een vrachtwagen. Die is door de middenberm gegaan en ligt nu gekanteld op de weg. Hinder zal tijdje duren dus! pic.twitter.com/PxjWTg5ILc Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link