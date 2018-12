Albert Heijn roept salami terug wegens salmonella

Albert Heijn roept AH Salami met look en AH Salami zonder look terug. Aanleiding is de mogelijke aanwezigheid van salmonella. De Nederlandse autoriteiten waarschuwden dit weekend al dat er vanuit Nederland vers vlees aan Belgische bedrijven is geleverd dat mogelijk besmet is met de bacterie ‘salmonella goldcoast’ . Albert Heijn is de derde leverancier die een aantal producten moet terugroepen.