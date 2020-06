Albert Heijn roept gerookte forelfilet terug wegens mogelijke listeriabesmetting RL

20 juni 2020

00u54

Bron: Belga, FAVV 0 Waarschuwing Albert Heijn roept gerookte forelfilet terug van bij de klanten, wegens de mogelijke aanwezigheid van listeria monocytogenes. Dat heeft de winkelketen vrijdagavond meegedeeld.

Het product ‘AH gerookte forelfilet', met houdbaarheidsdata vanaf 20 juni tot en met 4 juli 2020, wordt in samenspraak met het Federaal Voedselagentschap (FAVV) uit de verkoop gehaald. Het product werd sinds 3 juni in de winkels van Albert Heijn verkocht in een kartonnen schaaltje met plastic folie (125 gram).

Albert Heijn vraagt haar klanten om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt. Daar wordt het vervangen of terugbetaald. Klanten die al van de forelfilet gegeten hebben, krijgen de raad om bij gezondheidsproblemen een arts te contacteren.

Voor meer informatie kunnen mensen contact opnemen met Albert Heijn, via het nummer 0800 777 05.

Listeria

De listeriabacterie kan een voedselinfectie veroorzaken. De kans op besmetting is relatief klein, maar de gevolgen kunnen ernstig zijn. Vooral zwangere vrouwen moeten oppassen omdat het kan leiden tot een miskraam. Listeria is vooral te vinden in langdurig gekoeld bewaarde producten die zonder verhitting worden gegeten, waaronder voorverpakte gerookte vis en rauwe dierlijke producten. Ook ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico bij besmetting met listeria.