Albert Heijn roept chocopasta terug KVDS

10 december 2018

20u22

Bron: Belga 0 Winkelketen Albert Heijn roept potten met ‘AH Chocopasta melk’ terug. Er is per ongeluk hazelnootpasta in verwerkt, zo laat de keten weten.

De hazelnootpasta in het product vormt alleen een risico voor mensen die allergisch of intolerant zijn voor noten. Wie allergische reacties vertoont, gaat best langs bij een dokter.

De terugroepactie heeft betrekking op ‘AH Chocopasta melk’ van 400 gram, met als houdbaarheidsdatum en lotnummer 01/2020. De chocopasta werd sinds 17 november verkocht in alle Albert Heijn-winkels.

Meer informatie op www.ah.be of via de klantenservice van Albert Heijn (telefoonnummer 0800-77705).