Albanië vindt bijna 3,5 miljoen verstopt in Belgische auto's, politie verspreidt nu opsporingsbericht

01 augustus 2019

16u52

Bron: Federale Politie 0 In het kader van een gerechtelijk onderzoek na de vondst van bijna 3,5 miljoen euro in de binnenbekleding van Belgische occasiewagens in Albanië, is de federale politie op zoek naar twee Albanezen. Vandaag verspreidde de politie het opsporingsbericht voor Alfred en Elvis Vladi. De mannen kunnen gevaarlijk zijn.

Op 24 juni 2018 werd in de haven van Durres in Albanië door de Albanese gerechtelijke autoriteiten een Albanese vrachtwagen gecontroleerd. Op deze truck bevonden zich negen voertuigen, voornamelijk afkomstig uit België.

De Albanese autoriteiten ontdekten in de binnenbekleding van twee van deze voertuigen een totaalbedrag van 3.366.700 Euro en 80.000 Zwitserse franks.



De politie is in het gerechtelijk onderzoek naar de feiten op zoek naar deze twee personen: Alfred Vladi (33 jaar oud) en Elvis Vladi (39 jaar oud). Beide mannen - neven - hebben de Albanese nationaliteit en kunnen gevaarlijk zijn.

Hebt u meer informatie over dit feit? Gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu. Discretie wordt verzekerd.