Albanezen kweken 1.500 wietplanten in Sint-Truiden

14u08

Bron: Belga 0 Belga De onderzoeksrechter in Hasselt heeft twee personen met de Albanese nationaliteit aangehouden en opgesloten in de gevangenis op verdenking van betrokkenheid bij een grote cannabisplantage in Engelmanshoven, deelgemeente van Sint-Truiden.

De gerechtelijke dienst van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken ontdekte vrijdag in een huis langs de kerk op de Luikersteenweg een professioneel ingerichte teeltinstallatie met 1.500 wietplanten. De twee Albanezen waren tijdens de inval in het huis aanwezig. Ze hebben geen gekende verblijfplaats in België.



De 1.500 wietplanten werden in beslag genomen, zo maakte waarnemend korpschef, Joris Berger, vandaag bekend. De politie en het Limburgse parket trommelden de civiele bescherming op om de materialen en de wietplanten op te ruimen. De verdachten verschijnen morgen voor de raadkamer in Hasselt, waar hun aanhouding mogelijk bevestigd wordt.





